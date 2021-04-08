Власти Екатеринбурга рассчитывают на восстановление экономики города к III кварталу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Экономика Екатеринбурга достигнет докризисного уровня к III кварталу 2021 года, а концу года выйдет на устойчивый рост. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.

В сентябре 2020 года бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский говорил, что бюджет Екатеринбурга недополучил порядка 1,5 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Он отмечал, что работы на некоторых объектах города, которые выполняются за счет городского бюджета, пришлось приостановить из-за пандемии.

"Основные социально-экономические показатели в общем-то где-то дали даже небольшой рост, и мы всерьез рассчитываем, что уже к III кварталу текущего года экономика нашего города достигнет докризисного уровня, к концу года выйдет на траекторию устойчивого роста", - сказал Орлов.

Он уточнил, что оборот крупных и средних организаций по итогам января-декабря прошлого года достиг 2 трлн 286 млрд рублей, то есть вырос на 13,7%. "По итогам 2020 года оборот розничной торговли по полному кругу оценивается на уровне 850 млрд рублей", - добавил глава города.