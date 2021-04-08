Главу управления Роспотребнадзора в Тюмени наградили орденом Пирогова за работу в пандемию

ТЮМЕНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галину Шарухо наградили Орденом Пирогова за большой вклад в предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.

"Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо награждена Орденом Пирогова за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписан президентом РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что медалью Луки Крымского награждены главный специалист-эксперт отдела организации и обеспечения деятельности Ксения Котова, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Ирина Макарова, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Маргарита Максимова и главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей Ирина Третьякова.

Орден Пирогова, Медаль Луки Крымского - государственные награды Российской Федерации, которые вручаются за заслуги в здравоохранении. Учреждены указом президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года.