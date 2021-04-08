Опасных предметов в школах и детсадах Екатеринбурга после сообщений о минировании не нашли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Проверочные мероприятия прошли во всех школах и детских садах Екатеринбурга после поступившего сообщения о минировании. Опасных предметов не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования городской администрации в четверг.

"Информация о минировании поступила в ЕДДС, а они передали информацию нам. Проверены все школы и детские сады города, ничего [опасного] не найдено", - сообщили в департаменте.

Также в четверг поступало сообщение о минировании Октябрьского районного суда. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы.