{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опасных предметов в школах и детсадах Екатеринбурга после сообщений о минировании не нашли

Из-за сообщения о минировании 8 апреля также эвакуировали Октябрьский районный суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Проверочные мероприятия прошли во всех школах и детских садах Екатеринбурга после поступившего сообщения о минировании. Опасных предметов не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования городской администрации в четверг.

"Информация о минировании поступила в ЕДДС, а они передали информацию нам. Проверены все школы и детские сады города, ничего [опасного] не найдено", - сообщили в департаменте.

Также в четверг поступало сообщение о минировании Октябрьского районного суда. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы.

Теги
РоссияСвердловская область
Самолеты компании Red Wings будут постоянно базироваться в аэропорту Челябинска
По словам главы региона Алексея Текслера, в следующем году здесь будет не менее пяти самолетов
Читать полностью