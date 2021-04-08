Общественный транспорт Тюмени впервые за пандемию стал перевозить 400 тыс. человек в день

ТЮМЕНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Дневной пассажиропоток на общественном транспорте в Тюмени впервые превысил 400 тыс. человек с начала пандемии и практически вышел на прежний уровень, сообщила пресс-служба администрации города в четверг.

"Впервые с начала пандемии дневной пассажиропоток на общественном транспорте превысил 400 тыс. человек. Это значит, что доля тюменцев, пользующихся автобусами, практически вышла на прежний уровень", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что увеличению пассажиропотока способствовало не только снятие ограничительных мер. За последний год маршрутная сеть города увеличилась на 37 км - до 590 км. Ежедневно на линию выходит 1 144 автобуса, 60% из них приспособлено для маломобильных групп граждан, а также комфортны для мам с колясками.

Работают круглогодичные дачные маршруты, также было увеличено количество остановок - в городе 1 382 автопавильона. Кроме того, были установлены три "умные остановки", с помощью которых можно построить маршрут и рассчитать время перемещения на общественном транспорте, а онлайн-табло показывает реальное движение автобусов и расписание каждого маршрута, проходящего на данной остановке. Также эти остановки оснащены системой видеонаблюдения, разъемами для зарядки мобильных устройств и роутерами для доступа к Wi-Fi.

Как отметил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Ташланов, в прошедшем году объем перевозок был сокращен на 33%. "Сегодня пассажиропоток восстанавливается, даже учитывая то, что некоторые тюменцы находятся на удаленном режиме работы. Все нововведения в транспортной системе заработали в полную силу и смогли повысить качество предоставляемых услуг. Надеемся, что и дальше количество тюменцев, пользующихся общественным транспортом, будет расти", - добавил он.