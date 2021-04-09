Суд по делу погибшего при сопротивлении Росгвардии на Урале пройдет в закрытом режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Суд по делу Владимира Таушанкова, погибшего при сопротивлении Росгвардии в Екатеринбурге, пройдет в закрытом режиме. Об этом в пятницу сообщил на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы родителей Таушанкова.

"По делу Таушанкова судья решил закрыть процесс исходя из медицинской тайны, но его никто об этом не просил, и сам Владимир, к сожалению, мертв, поэтому непонятно, кому будет причинен вред разглашением медсведений. Буду просить об открытом процессе", - сообщил Бушмаков.