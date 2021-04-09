Суд по делу погибшего при сопротивлении Росгвардии на Урале пройдет в закрытом режиме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Суд по делу Владимира Таушанкова, погибшего при сопротивлении Росгвардии в Екатеринбурге, пройдет в закрытом режиме. Об этом в пятницу сообщил на своей странице в Facebook адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы родителей Таушанкова.
"По делу Таушанкова судья решил закрыть процесс исходя из медицинской тайны, но его никто об этом не просил, и сам Владимир, к сожалению, мертв, поэтому непонятно, кому будет причинен вред разглашением медсведений. Буду просить об открытом процессе", - сообщил Бушмаков.
По данным из постановления о назначении судебного заседания, опубликованным Бушмаковым, заседание состоится 14 апреля в Свердловском областном суде.
В ночь на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение и унесшего несколько рулонов обоев из одного из торговых центров. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. После экспертизы мужчина был признан невменяемым.
По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам, при проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Позднее суд признал обыск в квартире Таушанкова незаконным. По факту инцидента в магазине было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). СК отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели мужчины, добавив, что все доводы адвоката, просившего об этом, будут тщательно проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое.