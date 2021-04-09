Все ледовые переправы в Свердловской области закрыли до следующего сезона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Все действующие ледовые переправы Свердловской области закрыли до следующего сезона в связи с теплой погодой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в пятницу.

"В связи с установившейся теплой погодой и интенсивным разрушением льда на водоемах Свердловской области ледовые переправы, предназначенные для сообщения между населенными пунктами, стали небезопасными для передвижения людей и техники. Специалистами государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) принято решение о закрытии всех ледовых переправ, действовавших на Среднем Урале этой зимой", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ГИМС вместе с представителями собственников переправ зачернили лед в местах выезда на переправы, а также установили знаки, запрещающие движение автотранспорта. "Главное управление МЧС России по Свердловской области обращается к жителям области о необходимости быть бдительными и не пренебрегать аншлагами "Выход на лед запрещен!" и "Въезд на лед запрещен!", - добавили в ведомстве.

Всего в зимний период были организованы 18 ледовых переправ, из них три в Таборинском муниципальном районе, три переправы в Серовском городском округе, семь - в Гаринском, одна - в Туринском, две - в Ивдельском районе, одна - в Слободо-Туринском муниципальном районе и одна - в Сосьвинском городском округе. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, переправы действовали на реках Тавда, Пелым, Сосьва и Лозьва. Происшествий на ледовых переправах не зарегистрировано.

По данным синоптиков, средняя температура в Свердловской области составляет 10-15 градусов тепла. В ближайшие дни столбик термометра поднимется до 21 градуса.