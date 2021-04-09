"Эпиваккорона" впервые поступила на Ямал

"На Ямал поступила крупная партия вакцины против коронавирусной инфекции "Эпиваккорона". На окружной склад в СПИД-Центр доставили 16,2 тыс. доз второго отечественного препарата, что позволит привить 8,1 тыс. человек. Теперь у ямальцев есть выбор: ранее вакцинироваться можно было только препаратом "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)", - говорится в сообщении.

ТАСС, 9 апреля. Однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции "Эпиваккорона" впервые поступила в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). До этого ямальцы прививались только препаратом "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V), сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

Там добавили, что в ближайшее время вакцина будет распределена по муниципалитетам с соблюдением особого режима транспортировки: при температуре от 2 до 8 градусов.

"На сегодняшний день у ямальцев появился выбор вакцины. Наши специалисты, приглашая записанных на прививку пациентов, будут предлагать им выбрать вакцину, если оба ее вида будут в наличии в медучреждении. Могу заверить - оба препарата проверены и имеют высокую эффективность", - приводит пресс-служба директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.

"Эпиваккорона" - однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработчиком которой является научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". По результатам проведенного исследования дано заключение, что вакцина "Эпиваккорона" является иммуногенным и безопасным продуктом.

По данным регионального правительства, на сегодняшний день в ЯНАО привито более 35 тыс. ямальцев, второй компонент получили более 27,5 тыс. человек.