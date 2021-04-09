В Тюменскую область поступила первая массовая партия "Эпиваккороны"

"В регион поступила первая массовая партия "Эпиваккороны", которой смогут привиться 1 620 человек. В зависимости от наличия в поликлинике обеих вакцин, пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией", - говорится в сообщении.

ТЮМЕНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Первая массовая партия вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" поступила в поликлиники Тюменской области, ей смогут привиться 1 620 человек, сообщил региональный оперативный штаб в пятницу.

В оперштабе добавили, что также в регион поступило 6 900 доз вакцины "Спутник V". "Общее число поступившей в регион вакцины "Спутник V" - 87 167 доз, вакцинировано 66 848 человек, прошли полный курс вакцинации в два этапа 50 394 жителя области. В листе ожидания находятся 38 302, записаны на вакцинацию 9 080 человек", - уточнили там.

В регионе действует масочный режим, до 25 апреля продлена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен также до 25 апреля.

По данным оперативного штаба на 8 апреля, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 34 019, выздоровели 32 131 человек, умерли 417 пациентов.