В Свердловской области создадут центр правовой защиты журналистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Свердловский творческий союз журналистов совместно с Уральским государственным юридическим университетом (УрГЮУ) создаст центр правовой защиты журналистов. Об этом сообщил председатель Союза Александр Левин во время совещания по вопросу о дополнительных мерах по обеспечению законных прав журналистов под председательством полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УФО) Владимира Якушева.

"Развивая взаимодействие Свердловского творческого Союза журналистов с юридическим сообществом, нами подготовлено к подписанию соглашение <...> о сотрудничестве с Уральским государственным университетом по созданию центра правовой защиты журналистов", - сказал он, добавив, что его подписание планируется в ближайшие дни.

Левин отметил, что в регионе уже подписаны соглашения с областными судом, прокуратурой, ГУ МВД РФ по региону и другими ведомствами. "Эти соглашения и партнерские отношения помогают оперативно реагировать на все конфликтные ситуации, правовые коллизии, связанные с представителями медийного сообщества", - уточнил он.