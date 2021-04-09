Научные шоу, квесты и концерты пройдут в Екатеринбурге на фестивале "Дни космоса"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Фестиваль "Дни космоса в Екатеринбурге - 2021" откроется на Урале 10 апреля, для жителей и гостей города на разных площадках Екатеринбурга пройдут квесты, концерты, научные шоу, запланирована также встреча с астрономом Павлом Скрипниченко. Завершится фестиваль праздничным салютом 12 апреля, сообщили в пятницу в департаменте информационной политики администрации города.

"В уральской столице будет проходить фестиваль "Дни космоса в Екатеринбурге - 2021", посвященный празднованию 60-летия со дня первого полета человека в космос. <…> Открытие фестиваля состоится в субботу, 10 апреля, <…> в Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина (проспект Космонавтов, 23). <…> 12 апреля <…> в Екатеринбурге прозвучат громкие раскаты салюта, посвященного Дню космонавтики и 60-летию со дня первого полета человека в космос, стартовым "байконуром" <…> станет акватория городского пруда, откуда устремятся ввысь ракеты. На официальном сайте мероприятия будет организована прямая трансляция этого зрелища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дни фестиваля жителям и гостям города приготовлено множество сюрпризов. "Мастер-классы, увлекательные квесты, концерты для детей и их родителей, множество научных шоу. На выставке музея ВДВ "Крылатая гвардия" можно будет потрогать руками настоящий скафандр космонавта или деталь ракеты, а также самим собрать авиамодель. Профессиональный астроном Павел Скрипниченко расскажет участникам фестиваля о Луне, а также прочтет свои экзо-сказки, написанные им вместе с Андреем Казацевым", - цитирует департамент председателя комитета по молодежной политике администрации города Юлию Касимову.

Мероприятия фестиваля также пройдут и на других площадках. Так, 12 апреля в администрации города состоится торжественный прием ветеранов аэрокосмической отрасли, где они встретятся с молодежью. А 11 апреля в Центральном парке культы и отдыха имени В. В. Маяковского пройдет большой семейный праздник к Дню космонавтики.