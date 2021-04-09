Под Курганом при переходе железнодорожных путей погиб ребенок

ТАСС, 9 апреля. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту смерти 8-летнего ребенка, вышедшего из поезда и переходившего железнодорожные пути, где двигался встречный поезд. Об этом сообщили в пятницу в телеграм-канале прокуратуры.

"9 апреля 2021 года в 14:32 местного времени (12:32 мск) на 346-м км пикета 5-го перегона Просвет - Галкино Южно-Уральской железной дороги в Курганской области погиб 8-летний мальчик. <…> Уральская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, о профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что мальчик переходил через железнодорожные пути после выхода с электропоезда, но навстречу шел грузовой состав. Ребенок получил смертельные травмы.

На место происшествия выехал курганский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных и контролирующих органов.