Первая партия "Эпиваккороны" поступила в Югру

"Поступила первая партия [вакцины против коронавирусной инфекции "Эпиваккорона"]. Небольшая", - сказал он, не уточнив количество поступивших в регион доз.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 апреля. /ТАСС/. Однокомпонентная вакцина против коронавирусной инфекции "Эпиваккорона" впервые поступила в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Ей начнут прививать жителей региона уже на следующей неделе, сообщил ТАСС в пятницу директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Собеседник агентства добавил, что начать прививать население данной вакциной планируется уже на следующей неделе. "Она поступит в муниципалитеты на следующей неделе", - добавил он. При этом в своем аккаунте в Instagram Добровольский уточнил объемы партии. "Ее достаточно для вакцинации 8 100 югорчан", - написал он.

Как сообщила 5 апреля губернатор Югры Наталья Комарова, Нижневартовский и Белоярский районы ХМАО стали первыми муниципалитетами региона, где полностью выполнили план по вакцинации населения от коронавируса. В Югре привиты первым компонентом более 60,3 тыс. жителей, завершили вакцинацию свыше 52,5 тыс. человек. Использовано более 75,3% от поступившего в Югру объема вакцины. В труднодоступные регионы Югры отправлено 19,9 тыс. доз.

"Эпиваккорона" - однокомпонентная синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработчиком которой является научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". По результатам проведенного исследования дано заключение, что вакцина "Эпиваккорона" является иммуногенным и безопасным продуктом.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 9 апреля зарегистрировано 54 793 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 70 - за последние сутки. Умерли 786 человек, 53 341 пациент выздоровел. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носит рекомендательный характер.