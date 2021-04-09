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В Курганской области возбудили дело после смерти ребенка на железнодорожных путях

Машинист применил экстренное торможение

ТАСС, 9 апреля. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено после смерти восьмилетнего ребенка на железнодорожных путях в Курганской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее ТАСС сообщал о гибели ребенка, вышедшего из поезда и переходившего железнодорожные пути, где двигался встречный поезд. Уральская транспортная прокуратура сообщала о начале проверки по инциденту.

"По факту смертельного железнодорожного травмирования грузовым поездом ребенка на перегоне Просвет - Галкино Южно-Уральской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что машинист состава применил экстренное торможение, но из-за близкого расстояния наезд предотвратить не удалось. От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия.

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