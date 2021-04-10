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Аэропорту Тобольска присвоили имя архитектора Сергея Ремезова

Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные рейсы планируют со второй половины этого года

ТЮМЕНЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Строящемуся аэропорту Тобольска в результате народного голосования "Тобольск окрыляет" присвоено имя местного архитектора Сергея Ремезова. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе региона.

"За имя Семена Ремезова проголосовали 76,57% от общего количества участников. За имя композитора Александра Алябьева проголосовали 5,83%, имя поэта и педагога Петра Ершова - 9,57%, имя художника и этнографа Михаила Знаменского - 4,62%, имя живописца Василия Перова - 3,41% от общего количества участников голосования", - говорится в сообщении.

Семен Ремезов - военный, путешественник, художник, архитектор, писатель, строитель Тобольского кремля, автор первого картографического атласа Сибири и "Ремезовской летописи" - первой сибирской летописи конца XVII века, рассказывающей о вхождении Сибири в состав России. Всю жизнь - с 1642 года по 1721 год - прожил в Тобольске.

Реализация проекта по строительству аэропорта в Тобольске ведется совместно компанией "Сибур" и властями Тюменской области. Его стоимость, по разным оценкам, составляет от 12 млрд до 15 млрд рублей. Сообщалось, что ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется со второй половины 2021 года.

Уже введены в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и перрон аэродрома, а также навигационное, светосигнальное и метеорологическое оборудование. Взлетно-посадочная полоса включена в число действующих аэродромов страны, ее параметры позволят принимать самолеты средней дальности типа Boeing 737-800, Ту-204/214 и Airbus A321 и Sukhoi Superjet 100.

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