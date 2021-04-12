Прокурор просит 11 лет колонии экс-начальнику стройуправления Челябинска по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля. /ТАСС/. Государственный обвинитель на суде в Челябинске попросил назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы бывшему начальнику управления капитального строительства администрации Челябинска Евгению Пашкову, обвиняемому в получении 2,5 млн рублей взятки совместно с заместителем губернатора. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры.

"Государственный обвинитель попросил <…> назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом 75 млн рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Пашков в сентябре 2015 - апреле 2019 года, занимая должность начальника управления капитального строительства администрации Челябинска, совместно с заместителем губернатора Челябинской области Евгением Тефтелевым получил от руководителя строительной организации взятку в сумме 2,5 млн рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города.