Жителя Югры подозревают в сожжении четырех иномарок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ), который подозревается в сожжении четырех автомобилей. Причиной его поступка стала ревность, мужчина хотел отомстить новому другу своей возлюбленной, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

"В Сургуте мужчина, желая отомстить новому другу своей возлюбленной, спалил четыре иномарки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина поджег два автомобиля, пламя от которых перекинулось на соседние машины. Как сообщил подозреваемый полицейским, причиной его поступка была ревность. Он решил отомстить новому другу своей возлюбленной и хотел поджечь только его автомобиль. "Подпалив транспортное средство, мужчина понял, что перепутал машины, и был вынужден совершить второй поджог. В результате возгорания три иномарки сгорели полностью и восстановлению не подлежат, четвертому автомобилю требуется дорогостоящий ремонт", - отмечается в сообщении.

Общий ущерб превысил 3 млн рублей.