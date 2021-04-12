"Ласточка" свяжет Нижний Тагил с аэропортом Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Пригородные поезда "Ласточка" начнут курсировать по маршруту Нижний Тагил - Екатеринбург - аэропорт Кольцово. Новый маршрут откроется для пассажиров с 17 апреля, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвДЖ) в понедельник.

"С 17 апреля 2021 года пригородные поезда "Ласточка" на СвЖД начнут курсировать в сообщении Нижний Тагил - Екатеринбург - аэропорт Кольцово. Рейсы будут выполняться ежедневно, время в пути составит 2 часа 22 минуты. Перевозчик - АО "Свердловская пригородная компания" (СПК)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что поезд Аэропорт - Нижний Тагил будет отправляться со станции Аэропорт в 02:55 местного времени и прибывать в Нижний Тагил в 05:17. Рейс Нижний Тагил - Аэропорт будет отправляться в 20:23 и прибывать в аэропорт Кольцово в 22:45. На маршруте предусмотрены остановки: Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Верх-Нейвинск и Невьянск.

"С запуском нового поезда частота курсирования "Ласточек" на нижнетагильском направлении будет увеличена до шести пар в день. Появление нового маршрута позволит жителям Нижнего Тагила, Невьянска и Новоуральска без пересадок добираться до аэропорта Кольцово, даст новые возможности для планирования и совершения поездок", - приводит пресс-служба слова начальника Свердловской железной дороги Ивана Колесникова.

"Ласточки" - подвижной состав нового поколения. Каждый вагон оборудован климатической установкой, очистка поступающего в салон воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп - они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона. В каждом вагоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа.