Российские музеи сняли видеоэкскурсии для жителей Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Десять российских музеев сняли видеоэкскурсии для жителей Урала к 15-летию акции "Ночь музеев в Екатеринбурге". Участие в проекте "Прогулки по музеям России" приняли, в частности, государственный музей-заповедник "Петергоф", Калининградский областной музей янтаря, музей-заповедник под открытым небом "Дивногорье", музей-заповедник "Царское село" и другие, коллекция видеоэкскурсий будет пополняться, сообщили в понедельник организаторы.

В этом году акция пройдет 15 мая. В прошлом году онлайн-программа "Ночи музеев - 2020" прошла в Екатеринбурге 16 мая, однако офлайн-мероприятия организаторами были перенесены на 14 ноября из-за пандемии, а позже и отменены из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

"15 мая <…> популярный культурный проект "Ночь музеев в Екатеринбурге" отмечает 15-летие. В честь этого события команды музеев и галерей из разных городов записали минутные видеоэкскурсии и приветственные слова для всех ценителей главной музейной ночи в году. Первые десять видеороликов уже представлены на официальном сайте проекта", - говорится в сообщении.

Гости сайта проекта смогут увидеть онлайн-экскурсии по паркам и садам государственного музея-заповедника "Петергоф", интерактивному "Музею черепов и скелетов", Калининградскому областному музею янтаря, музею-заповеднику под открытым небом "Дивногорье". А также узнать историю появления, исчезновения и восстановления Янтарной комнаты - жемчужины Екатерининского дворца государственного музея-заповедника "Царское село", познакомиться с котом-хранителем Водонапорной башни Зеленоградска, понаблюдать за тренировочными полетами в музее филинов и сов "ФилоСовия".

"Особенностью проекта "Прогулки по музеям России" стали тщательный выбор самых примечательных экспонатов из музейных коллекций, наглядный видеоформат, хронометраж всего около одной минуты и адресные приветы Екатеринбургу из разных городов нашей страны", - поделились организаторы.

Десять видеопрогулок - это начало проекта, в дальнейшем коллекцию онлайн-экскурсий планируется пополнять. Организаторы "Ночи музеев" в Екатеринбурге в этом году выбрали темами мероприятий 15-летие проекта, а также Год науки и технологий в РФ и Год медицинского работника в Свердловской области.