Более 70 школ эвакуировали в Югре после сообщений о "минировании"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апреля. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств проводят проверку школ в Ханты-Мансийском автономном округе на наличие опасных предметов. Ранее на электронные почты учебных заведений поступили сообщения о возможных заложенных бомбах, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Больше 20 школ в Сургуте и более 30 по Сургутскому району сейчас проверяются на возможное минирование. Ученики и сотрудники учебных заведений эвакуируются", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на электронные почты школ поступили сообщения о "возможном наличии в школах бомб".

Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин позднее сообщил ТАСС, что сотрудники силовых ведомств проверили около 70 школ в Сургуте и Сургутском районе. Опасных предметов не обнаружено, ученики вернулись к занятиям.

"Было проверено около 70 школ в Сургуте и Сургутском районе. Ничего не было обнаружено. Дети вернулись в школы, занятия продолжились", - сказал он.

В новость были внесены изменения (15:32 мск) - добавлена информация о результатах проверок, уточняется количество школ.