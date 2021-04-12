Red Wings может начать полеты из Екатеринбурга и Челябинска в Узбекистан

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Red Wings изучает возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска в основные города Узбекистана на российских самолетах SSJ 100, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова ТАСС передала пресс-служба министерства.

"Red Wings рассматривает возможность начала полетов из Екатеринбурга и Челябинска в основные города Узбекистана, в том числе в столицу республики - Ташкент", - сказал министр.

Соответствующие переговоры с авиационными властями Узбекистана руководство авиакомпании провело на выставке "Иннопром", отметил Мантуров. "Мы видим интерес со стороны республики в развитии авиасообщения между двумя странами. На этих рейсах могут быть эффективно задействованы самолеты SSJ 100, принадлежащие авиакомпании", - добавил он.

По словам министра, сроки открытия таких рейсов будут зависеть от восстановления авиасообщения и выдачи допусков Минтрансом РФ на конкретные маршруты.

Сейчас во флоте Red Wings 4 самолета SSJ 100, завершается техническая приемка еще трех лайнеров, которые начнут полеты в конце апреля, сказал Мантуров.

Международная выставка "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане" проходила в Ташкенте на прошлой неделе.