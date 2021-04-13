В Челябинской области разрешили проведение детских турпоходов

"В прошлом году из-за пандемии были ограничены любые детские мероприятия на природе, в том числе туристские походы. В этом году в регионе возобновляется проведение детских туристских походов (экспедиций) и других мероприятий в природной среде. <…> Все походы, организованные для несовершеннолетних, продолжительностью три дня и более должны пройти маршрутно-квалификационную комиссию", - сказала собеседница агентства.

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Челябинской области разрешили возобновить ограниченные в прошлом году из-за пандемии коронавируса детские туристические походы, экспедиции и другие мероприятия на природе для несовершеннолетних. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Министерстве образования и науки региона.

В министерстве добавили, что для организаторов подобных мероприятий были разработаны инструкция и специальные рекомендации.

Также власти региона приняли решение, что с июня начнут работать стационарные палаточные лагеря для детей, в том числе и областной палаточный лагерь на озере Тургояк. "Работа таких лагерей будет осуществляться в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами", - заверили в министерстве.

В 2020 году в Челябинской области был открыт 471 детский лагерь, в том числе 39 загородных. Отдохнули и поправили здоровье более 58 тыс. детей. На сегодняшний день намерение оказывать услуги по организации отдыха и оздоровлению детей заявили 763 лагеря, в том числе 65 загородных.

В Челябинской области действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. По данным Минздрава Челябинской области на 13 апреля, всего в регионе зарегистрировано 58 105 случаев заражения коронавирусом, 52 378 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, продолжают лечение 3 226 человек.