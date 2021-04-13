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Медицина катастроф на Урале в 2021 году получит вертолетные площадки и инфекционный блок

По словам замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, строительство нового здания для Центра медицины катастроф есть в "дальних" планах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Новые вертолетные площадки и модульный блок для инфекционных больных откроют в свердловском Центре медицины катастроф в 2021 году, сообщил во вторник ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Медицина катастроф имеет очень хорошее здание, оборудование. <…> У них на сдаче сейчас два объекта - дополнительные вертолетные площадки и инфекционный блок, который они сдают через полтора месяца", - рассказал он.

Креков добавил, что модульный блок для инфекционных больных будет стоять в резерве. "Он уже собран, уже готов, остались вещи, связанные с монтажом оборудования, и то не всего", - уточнил он.

Ранее СМИ сообщали, что строительство нового здания для Центра медицины катастроф на улице Светлореченской в Екатеринбурге приостановлено. Заместитель губернатора пояснил ТАСС, что строительство здания есть в "дальних" планах.

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