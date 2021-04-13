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Пандемия COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области уменьшилась на 15% за неделю

По словам замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, главное сейчас - наблюдение за группами риска и переболевшими
© Сергей Карпухин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Число заболевших коронавирусной инфекцией уменьшилось на 15-20% за неделю в Свердловской области, сообщил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на международной выставке-форуме "Здравоохранение Урала-2021".

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"Мы постоянно уменьшаем количество коек и медиков, задействованных на ковиде, потому что у нас количество больных в предыдущей неделе на 15-20% меньше стало, чем неделю прежде. Эта тенденция пока сохраняется. Если мы будем успешно вакцинироваться, то она, безусловно, будет сохраняться", - рассказал он.

Креков добавил, что самое главное сейчас - диспансерное наблюдение за группами риска и теми, кто переболел коронавирусом.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции на 12 апреля составляет 84 083, выздоровели 77 559 человек, умерли 2 847 пациентов.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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