Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области уменьшилась на 15% за неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Число заболевших коронавирусной инфекцией уменьшилось на 15-20% за неделю в Свердловской области, сообщил журналистам заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на международной выставке-форуме "Здравоохранение Урала-2021".

"Мы постоянно уменьшаем количество коек и медиков, задействованных на ковиде, потому что у нас количество больных в предыдущей неделе на 15-20% меньше стало, чем неделю прежде. Эта тенденция пока сохраняется. Если мы будем успешно вакцинироваться, то она, безусловно, будет сохраняться", - рассказал он.

Креков добавил, что самое главное сейчас - диспансерное наблюдение за группами риска и теми, кто переболел коронавирусом.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции на 12 апреля составляет 84 083, выздоровели 77 559 человек, умерли 2 847 пациентов.