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Начало паводка в регионах Урала прогнозируют с 15 апреля

Полпред президента в УФО Владимир Якушев поручил принять дополнительные меры по защите населения и территорий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Начало паводкоопасного периода в регионах Уральского федерального округа (УФО) прогнозируется на 15 апреля. Об этом сообщили во вторник журналистам в аппарате полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева.

"Главные федеральные инспекторы доложили о подготовке к прохождению паводка в регионах Уральского федерального округа. <...> Паводкоопасный период на территории УФО прогнозируется с 15 апреля", - говорится в сообщении.

Полпред поручил принять дополнительные меры по защите населения и территорий при прохождении весеннего половодья. Проверки готовности уполномоченных органов исполнительной власти к пожароопасному сезону 2021 года на территории Уральского федерального округа должны завершиться к 16 апреля.

В Уральский федеральный округ входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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