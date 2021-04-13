Начало паводка в регионах Урала прогнозируют с 15 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Начало паводкоопасного периода в регионах Уральского федерального округа (УФО) прогнозируется на 15 апреля. Об этом сообщили во вторник журналистам в аппарате полномочного представителя президента РФ в УФО Владимира Якушева.

"Главные федеральные инспекторы доложили о подготовке к прохождению паводка в регионах Уральского федерального округа. <...> Паводкоопасный период на территории УФО прогнозируется с 15 апреля", - говорится в сообщении.

Полпред поручил принять дополнительные меры по защите населения и территорий при прохождении весеннего половодья. Проверки готовности уполномоченных органов исполнительной власти к пожароопасному сезону 2021 года на территории Уральского федерального округа должны завершиться к 16 апреля.

В Уральский федеральный округ входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.