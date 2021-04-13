Верховный суд отправил на пересмотр дело бизнесмена Капчука из "лондонского списка"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Верховный суд отправил на пересмотр в кассационную инстанцию уголовное дело бизнесмена Сергея Капчука из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Заместитель председателя Верховного суда Российской Федерации Владимир Давыдов отменил постановление судьи ВС РФ об отказе в удовлетворении кассационной жалобы Сергея Капчука - бывшего владельца Салдинского металлургического завода и участника "лондонского списка". Дело Капчука возвращено в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (находится в Челябинске)",- сказали в пресс-службе.

В отношении Капчука, который ранее был депутатом палаты представителей Свердловской области, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд рублей. В течение 15 лет он находился за границей и вернулся в июне 2018 года. В мае 2019 года суд приговорил его к двум годам заключения условно, после чего освободил от наказания в соответствии с амнистией.

В 2004 году, после возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере") Капчук покинул Россию. В 2018 году он был включен в так называемый лондонский список Титова и вернулся в страну, получив гарантии неприменения к нему заключения под стражу до вынесения приговора.

Тем не менее, в кассационных жалобах Сергей Капчук оспаривал приговор, считая его подлежащим отмене ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального кодекса (не допуск к участию в процессе всех свидетелей защиты, отказ суда в допросе соучастника преступления, необоснованное отклонение ходатайств стороны защиты, недопустимость доказательств, на которые сослался суд в приговоре, и так далее).

Капчук отмечал что ОАО "РЖД", так же как и бюджету Свердловской области, не было причинено ущерба его действиями, поэтому суд имел все основания применить положения ч. 6 ст. 15 УК РФ (изменение категории преступления на менее тяжкую).

Список Титова

Так называемый список Титова был составлен в феврале 2018 года после встречи в Лондоне уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова с покинувшими РФ бизнесменами, в отношении которых возбуждены уголовные дела. В списке приведены имена порядка 40 человек.