Экс-главе Чебаркуля смягчили приговор по делу о взятке и злоупотреблении полномочиями

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Челябинский областной суд во вторник снизил с 6 лет до 5 лет 8 месяцев срок лишения свободы, назначенный судом первой инстанции бывшему главе Чебаркульского городского округа Сергею Ковригину, который в январе был признан виновным в получении взятки от коммерческих фирм и злоупотреблении полномочиями. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облсуда.

"Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-главы Чебаркуля Сергея Ковригина. <...> Судебная коллегия по уголовным делам отменила приговор в части осуждения по ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ в связи с отсутствием в действиях Ковригина состава преступления. Срок окончательного наказания снижен до 5 лет 8 месяцев в колонии общего режима, срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности снижен до 4 лет. Штраф остался прежним", - говорится в сообщении.

В январе текущего года со ссылкой на пресс-центр областной прокуратуры сообщалось, что Чебаркульский городской суд признал Ковригина виновным по ч. 4 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 2 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. Ему было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн 44 тыс. рублей и с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет.

Судом первой инстанции было установлено, что Ковригин в 2016 году склонил своего заместителя к заключению договоров аренды муниципального имущества - сетей и инженерных сооружений ООО "ЧПВ" и ООО "ЧПК". В результате имущество перешло в пользование юридических лиц для предпринимательской деятельности. Про злоупотребление узнала журналистка и, чтобы избежать публикации в СМИ, Ковригин фиктивно трудоустроил ее в муниципальное учреждение, где она получила свыше 65 тыс. рублей в качестве заработной платы. Кроме того, мужчина через посредника получил от руководителя ООО "ЧПВ" и ООО "ЧПК" свыше 52 тыс. рублей в качестве взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера по исполнению обязательства перед третьими лицами.