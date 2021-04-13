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Пандемия COVID-19

Из аэропорта Тюмени отправился первый за пандемию международный туристический рейс

Самолет со 189 пассажирами вылетел в Объединенные Арабские Эмираты

ТЮМЕНЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Первый за пандемию международный рейс из тюменского аэропорта Рощино отправился в город Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ), сообщила во вторник пресс-служба Тюменской таможни.

"189 пассажиров прошли таможенный контроль на первый после снятия ряда ограничений, связанных с COVID-19, туристический рейс. Из города Тюмени на борту Boeing 737 туристы отправились в город Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты)", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Рощино Андрей Рудней, это первый международный пассажирский рейс за продолжительное время. "Работаем в штатном режиме, рады, что у людей, наконец, появилась возможность путешествий за рубеж", - добавил он.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19
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