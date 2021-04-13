Суд назначил депутату гордумы на Урале еще 30 часов работ за участие в митинге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил еще 30 часов обязательных работ депутату городской думы Константину Киселеву за участие в несогласованной акции, которая прошла в конце января. Таким образом, депутату в общей сложности назначено 60 часов работ, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее в понедельник депутату судом было назначено 30 часов обязательных работ за участие в несанкционированной акции.

"Еще 30 часов обязательных работ [назначено Киселеву]", - сообщили в суде.

Согласно информации, опубликованной в картотеке суда, Киселев признан виновным по 20.2 ч. 5 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" за участие в несанкционированных акциях.

Киселев является общественным деятелем и депутатом городской думы Екатеринбурга от регионального отделения политической демократической партии "Яблоко".