Экс-главу пенсионного фонда в Нижневартовске подозревают в получении 2,4 млн руб. взятки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего начальника управления пенсионного фонда РФ в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), подозреваемого в получении более 2,4 млн рублей взятки. Взамен он обещал одной из компаний покровительство и непроведение проверок, сообщается во вторник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Как сообщал ТАСС, в начале марта 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления пенсионного фонда РФ в Нижневартовске по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, подозреваемый в 2015 году получил три миллиона рублей взятки за снижение с 40% до 20% тарифных санкций за неуплату одной из компаний страховых взносов на сумму более 67 млн рублей. В результате компании было назначено 13 млн рублей штрафа вместо 26 млн рублей. На сайте УМВД по Югре уточняется, что взятку подозреваемый получил от генерального директора компании, занимающейся ремонтом скважин нефтедобывающих предприятий.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2016 году злоумышленник получил взятку в размере более 2,4 млн рублей от генерального директора того же общества с ограниченной ответственностью за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия, в том числе непроведение в дальнейшем проверок в отношении юридического лица", - сказано в сообщении.

В отношении обвиняемого новое уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), а в отношении генерального директора компании - по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере"). Кроме того, по данным следователей, предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 590 млн рублей. Он объявлен в федеральный розыск.