В Челябинске три человека пострадали в ДТП с маршрутным такси

ЧЕЛЯБИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись во вторник днем в Челябинске. В результате травмы получили двое мужчин и подросток, сообщили ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения администрации Челябинска.

"Пострадал водитель легкового автомобиля - мужчина 27 лет. У него переломы, тупая травма живота. Второй пострадавший - 16-летний пассажир маршрутного такси, у него перелом позвоночника. Третий пострадавший - водитель маршрутного такси, от госпитализации отказался", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что остальные пассажиры от осмотра отказались, не уточнив, сколько человек было в транспортных средствах.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Челябинску сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, во вторник днем на улице Героев Танкограда в районе дома 83 п водитель автомобиля Honda при выезде на главную дорогу совершил столкновение с маршрутным автобусом Fiat. Обстоятельства устанавливаются, проводится расследование.