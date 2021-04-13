УГМУ предложил Минздраву внести данные о лечении COVID-19 в инструкцию к "Триазавирину"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) направил в Министерство здравоохранения РФ предложения о добавлении в инструкцию "Триазавирина" информации об эффективности препарата в профилактике и лечении коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии УГМУ, доктор медицинских наук Алебай Сабитов.

На данный момент в показаниях к приему в инструкции к препарату ничего не сказано про профилактику и лечение новой коронавирусной инфекции.

"Да, мы пропозиционировали, что вот это (лечение и профилактику коронавирусной инфекции - прим. ТАСС) нужно включить в инструкцию, расширить инструкцию по применению", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях, направленных в Минздрав РФ после проведения исследований на Урале.

В феврале 2021 года сообщалось, что специалисты не выявили побочных эффектов от противовирусного препарата "Триазавирин" в ходе клинических исследований в Екатеринбурге. Клинические исследования "Триазавирина" проводились на базе городской больницы № 14. В них принимали участие 120 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Ни у одного из пациентов с COVID-19, принимающих "Триазавирин", симптомы болезни не нарастали. По данным специалистов, спустя три дня у 25% больных прошли симптомы, к 10-му дню - у 97%.

"Триазавирин" - российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России. По данным ученых, препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и возбудитель новой коронавирусной инфекции. Крупная партия "Триазавирина" ранее была передана в Китай.