Выручка концерна "Уралвагонзавод" в 2020 году выросла на 10%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") увеличило выручку по итогам 2020 года до 138,9 млрд рублей, что на 10% превышает показатель предыдущего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

"Консолидированная выручка АО "Концерн "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) в 2020 году составила 138,9 млрд рублей, что почти на 10% выше уровня 2019 года. Рентабельность по EBITDA составила 14,0% (при плане 9,8%), что также выше уровня 2019 года (13,6%)", - сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что рентабельность по чистой прибыли составила 2,8% при плане 0,3%, в 2019 году этот показатель составлял 2,4%.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.