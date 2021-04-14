В Челябинской области три человека умерли, отравившись спиртосодержащей жидкостью

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Управление Следственного комитета РФ в Челябинской области возбудило уголовное дело, после того как в селе Булзи были обнаружены тела трех местных жителей, отравившихся спиртосодержащей жидкостью. Об этом говорится в сообщении пресс-центра управления.

"По факту смерти трех местных жителей следственными органами следственного управления СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тела 36-летнего и 47-летнего мужчин, 38-летней женщины были найдены вечером 12 апреля в одном из домов села. Остатки спиртосодержащей жидкости также были обнаружены в доме.

Идут следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.