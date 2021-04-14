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В Курганской области объявили пожароопасный сезон

Жителям и гостям региона запретили разводить костры и сжигать мусор, бросать горящие спички и окурки

ТАСС, 14 апреля. Пожароопасный сезон объявлен с 14 апреля в Курганской области, в связи с этим жителям и гостям региона запретили, в частности, разводить костры и сжигать мусор, бросать горящие спички и окурки, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"14 апреля в Курганской области установили пожароопасный сезон. Запрещено: разводить костры и сжигать мусор, пользоваться открытым огнем в лесах и выполнять работы с огнем на торфяниках, бросать горящие спички и окурки, оставлять в лесах промасленные или пропитанные бензином или иными горючими веществами материалы (бумагу, тряпки, паклю), во время охоты необходимо отказаться от использования пыжей (элемент патронов для спортивного и гладкоствольного стрелкового оружия, который размещается между пороховым зарядом и поражающим элементом - прим. ТАСС) из горючих или тлеющих материалов", - говорится в сообщении.

В регионе до 16 апреля прогнозируется жаркая погода, способствующая распространению природных пожаров, добавили в правительстве.

В прошлом году правительство области ввело особый противопожарный режим с 5 апреля в связи с началом пожароопасного сезона, запретив сжигание мусора и растительности на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.

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