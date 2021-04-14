Более 300 млн рублей поступит в бюджет Тюменской области благодаря изменению шкалы НДФЛ

ТЮМЕНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Сумма дополнительных налоговых поступлений в бюджет Тюменской области превысит 300 млн рублей благодаря повышению налога в отношении дохода более 5 млн рублей, сообщила в среду журналистам начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по региону Лариса Задворных.

С 1 января НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год повышен с 13% до 15%. Налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей.

"По предварительным прогнозным расчетам, которые мы производили на основании доходов за 2019 год, сумма дополнительных поступлений в бюджет превысит 300 млн рублей. Лиц, в отношении которых по совокупности доходов будет предъявлен налог к оплате, около 3 тысяч", - сказала она.

Задворных уточнила, что с учетом уровня доходов в 2020 году цифры могут кардинально измениться. "По поступлениям текущего года мы уже видим, что ряд предприятий удерживают налог по ставке 15%, то есть платежи, которые они осуществили в начале налогового периода, уже превышают обозначенную предельную величину, и расчет налогов осуществляют с применением повышенной ставки", - добавила она.