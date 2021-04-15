Делу погибшего при сопротивлении Росгвардии на Урале присвоили гриф "совершенно секретно"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Свердловский областной суд присвоил гриф "совершенно секретно" делу в отношении погибшего при сопротивлении Росгвардии в Екатеринбурге 1 июня 2020 года в связи с тем, что там содержатся сведения, составляющие гостайну. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Бушмаков, который представляет интересы родителей погибшего Владимира Таушанкова.

"Свердловский областной суд закрыл рассмотрение дела убитого Владимира Таушанкова от общественности и прессы в виду того, что в деле содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Делу присвоен гриф "совершенно секретно", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 1 июня 2020 года в Екатеринбурге сотрудники СОБРа управления Росгвардии по Свердловской области применили огнестрельное оружие в отношении мужчины, до этого совершившего разбойное нападение и унесшего несколько рулонов обоев из одного из торговых центров. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчина угрожал сотрудникам. При проведении следственных действий в квартире у подозреваемого была обнаружена сумка с несколькими ножами и арбалетом. Позднее суд признал обыск в квартире Таушанкова незаконным.

По факту инцидента в магазине было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Экспертиза показала, что в момент совершения преступления Таушанков был невменяем. СК отказался возбуждать отдельное уголовное дело по факту гибели мужчины, добавив, что все доводы адвоката, просившего об этом, "будут тщательно проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое". По словам Бушмакова, в материалах расследования уголовного дела о разбое не содержится ответа на вопрос, чем руководствовался начальник отдела полиции № 2 в Екатеринбурге при привлечении сотрудников СОБРа к инциденту.