На первой выставке "Эрмитаж-Урала" представят 80 работ французских художников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Восемьдесят работ французских художников и скульпторов из собрания Государственного Эрмитажа будут представлены на первой выставке культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге, в том числе Поля Делароша, Элизабет Виже-Лебрен, Камиля Коро, Гюстава Курбе, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Винсента Ван Гога. В частности, здесь представят более 20 скульптур и десятка работ импрессионистов и постимпрессионистов, сообщили в четверг в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

Изначально центр "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге планировалось открыть в ноябре 2020 года. Однако из-за пандемии сроки были перенесены. В результате открытие центра планируется на 1 июля - день начала эвакуации экспонатов музея в Свердловск в 1941 году.

"Екатеринбургский музей изобразительных искусств и Государственный Эрмитаж готовятся к открытию Выставочного центра "Эрмитаж-Урал", <…> первым проектом <…> станет выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа - "От романтизма к импрессионизму". Экспозиция представит обширную панораму развития французского искусства в бурный XIX век, во всем многообразии существовавших в нем стилей и направлений, когда на смену классическим традициям пришли совершенно новые, революционные принципы изобразительного искусства. На выставке будет показано около 80 произведений, из них - 22 скульптуры, 42 картины художников первой половины XIX века и 12 работ импрессионистов и постимпрессионистов. В составе выставки работы всемирно известных мастеров, таких как Поль Деларош, Элизабет Виже-Лебрен, Орас Верне, Камиль Коро, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст Роден и другие", - рассказали в пресс-службе.

Выставка разместится на первом этаже "Эрмитаж-Урала". Также для нее готовится к изданию иллюстрированный научный каталог выставки.

"Второй этаж займет постоянная экспозиция "Западноевропейское искусство XIV-XIX веков", многие экспонаты которой Эрмитаж подарил городу в знак благодарности за хранение своих шедевров в годы Великой Отечественной войны. Зритель сможет познакомиться с разными периодами развития европейского искусства (от античности до начала ХХ века), увидеть произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства итальянских, фламандских, голландских, немецких, французских, английских мастеров. На третьем этаже центра разместится мемориальная экспозиция, посвященная истории эвакуации Эрмитажа в военные годы на Урал", - добавили в пресс-службе.

История Эрмитажа на Урале

Екатеринбург занимает особое место в истории Государственного Эрмитажа - в июле 1941 года из Ленинграда на Урал двумя эшелонами были эвакуированы 1,118 млн экспонатов из коллекции музея. В здании Свердловской картинной галереи они хранились на протяжении всей Великой Отечественной войны. В октябре 1945 года ценности были возвращены в Ленинград, а в 1947 году в благодарность за сохранение коллекции Свердловску было подарено более 200 спасенных предметов. Центр будет размещен в двух зданиях на улице Вайнера: в одном будут экспозиции, в другом - фондохранилище, реставрационные мастерские, классы для проведения лекций и встреч.