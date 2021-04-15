В Нижневартовске обнаружили озеро с зеленой водой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апреля. /ТАСС/. Водорастворимый краситель, используемый для выявления прорывов на трубопроводах, мог окрасить озеро в зеленый оттенок в промзоне в Нижневартовске, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в четверг.
По сообщениям региональных СМИ, в Нижневартовске в промзоне обнаружено озеро с кислотно-зеленой водой.
"Вода имеет светло-зеленый оттенок, предположительно, из-за наличия в ней водорастворимых красителей, используемых для выявления порывов на трубопроводах. Данные красители безопасны для окружающей среды и человека. На поверхности воды радужная пленка или иные признаки загрязнения горюче-смазочными материалами отсутствуют. Источник загрязнения устанавливается", - рассказали в администрации.
В пресс-службе добавили, что специалистами управления по природопользованию и экологии проведено обследование территории, пробы воды отобраны и переданы в центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. Их проверят на предмет наличия токсических веществ. Обводненная территория представляет из себя скопление талых вод в понижении рельефа и с иными водными объектами не сообщается.