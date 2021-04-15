В Нижневартовске обнаружили озеро с зеленой водой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апреля. /ТАСС/. Водорастворимый краситель, используемый для выявления прорывов на трубопроводах, мог окрасить озеро в зеленый оттенок в промзоне в Нижневартовске, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в четверг.

По сообщениям региональных СМИ, в Нижневартовске в промзоне обнаружено озеро с кислотно-зеленой водой.