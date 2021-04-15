{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижневартовске обнаружили озеро с зеленой водой

В мэрии сообщили, что вода могла изменить цвет из-за красителя для выявления прорывов на трубопроводах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апреля. /ТАСС/. Водорастворимый краситель, используемый для выявления прорывов на трубопроводах, мог окрасить озеро в зеленый оттенок в промзоне в Нижневартовске, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в четверг.

По сообщениям региональных СМИ, в Нижневартовске в промзоне обнаружено озеро с кислотно-зеленой водой.

"Вода имеет светло-зеленый оттенок, предположительно, из-за наличия в ней водорастворимых красителей, используемых для выявления порывов на трубопроводах. Данные красители безопасны для окружающей среды и человека. На поверхности воды радужная пленка или иные признаки загрязнения горюче-смазочными материалами отсутствуют. Источник загрязнения устанавливается", - рассказали в администрации.

В пресс-службе добавили, что специалистами управления по природопользованию и экологии проведено обследование территории, пробы воды отобраны и переданы в центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу. Их проверят на предмет наличия токсических веществ. Обводненная территория представляет из себя скопление талых вод в понижении рельефа и с иными водными объектами не сообщается.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Олимпиада-2022 в Пекине
Бегун Лопин заявил, что готов окончательно уйти в бобслей ради участия в Играх в Пекине
По словам спортсмена, очень много будет зависеть от решения тренерского совета
Бегун Лопин заявил, что готов окончательно уйти в бобслей ради участия в Играх в Пекине
Читать полностью