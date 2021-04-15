Свердловский губернатор поручил обеспечить безопасность детей после пожара в селе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение по проработке дополнительных мер охраны жизни и здоровья детей и многодетных семей в регионе после пожара в селе Бызово, где погибли пятеро детей. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

"Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения правительству и главам свердловских муниципалитетов по проработке дополнительных мер охраны жизни и здоровья детей и многодетных семей в регионе. Особое внимание будет уделено обеспечению пожарной безопасности их жилья, а также социальной защите детей", - говорится в сообщении.