Свердловский губернатор поручил обеспечить безопасность детей после пожара в селе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение по проработке дополнительных мер охраны жизни и здоровья детей и многодетных семей в регионе после пожара в селе Бызово, где погибли пятеро детей. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.
"Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения правительству и главам свердловских муниципалитетов по проработке дополнительных мер охраны жизни и здоровья детей и многодетных семей в регионе. Особое внимание будет уделено обеспечению пожарной безопасности их жилья, а также социальной защите детей", - говорится в сообщении.
По его словам, ЧП в селе Бызово показало, что работе по обеспечению безопасности нужно усилить по всем направлениям. "Задача - сделать все возможное, чтобы каждый ребенок находился и чувствовал себя в полной безопасности: в семье, в школе, в общественных местах. Органам социальной защиты, воспитателям, школьным учителям нужно быть еще более внимательными к детям, к семьям, особенно многодетным. Прошу министерство социальной политики, министерство образования совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области организовать эту работу", - приводит департамент слова губернатора.
Он также поручил продолжить оснащение домов жителей региона автономными пожарными извещателями.