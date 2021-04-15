Свердловские власти направят около 2 млрд рублей на детскую оздоровительную кампанию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области выделит порядка 2 млрд рублей на организацию отдыха и оздоровления детей в 2021 году, сообщила в четверг пресс-служба законодательного собрания региона.

"Расходы областного бюджета на проведение детской оздоровительной кампании запланированы с ростом к уровню 2020 года на 6,1% и составляют порядка 2 миллиардов рублей", - приводят в пресс-службе слова начальника отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергея Карсканова.

Субсидии будут направлены муниципалитетам на организацию отдыха более 430 тыс. свердловских детей во время каникул, это около 80% от всех обучающихся. Кроме того, в 28 муниципальных лагерях региона будут проведены ремонтные работы для безопасного отдыха детей в них в 2021 году.

По словам председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, приведенном в сообщении, улучшение эпидемиологической обстановки позволит возобновить проект "Поезд здоровья". Благодаря этому более 1,5 тыс. детей летом 2021 года отправятся отдыхать на Черноморское побережье, а еще 90 тыс. смогут провести предстоящие каникулы в загородных оздоровительных лагерях и санаториях Свердловской области. "Мы видим свою задачу в том, чтобы как можно больше детей смогли организованно отдохнуть и поправить свое здоровье в летнее каникулярное время, при этом детский отдых должен быть организован в соответствии со всеми санитарными правилами и нормами", - отмечает Бабушкина.