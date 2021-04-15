Свердловские власти в 2019 году обеспечили семью, где погибли дети, пожарным извещателем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Автономный пожарный извещатель был передан семье в Свердловской области, в доме которой при пожаре погибли пятеро детей. Об этом сообщил министр социальной политики региона Андрей Злоказов в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"В данной семье бывали представители разных служб. Даже могу сказать о том, что в 2019 году семье был передан автономный пожарный извещатель, который срабатывает на такие случаи. Причем бесплатно передан", - сказал он, уточнив, что пока неизвестно, сработало ли устройство.