Свердловские власти в 2019 году обеспечили семью, где погибли дети, пожарным извещателем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Автономный пожарный извещатель был передан семье в Свердловской области, в доме которой при пожаре погибли пятеро детей. Об этом сообщил министр социальной политики региона Андрей Злоказов в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.
"В данной семье бывали представители разных служб. Даже могу сказать о том, что в 2019 году семье был передан автономный пожарный извещатель, который срабатывает на такие случаи. Причем бесплатно передан", - сказал он, уточнив, что пока неизвестно, сработало ли устройство.
Злоказов отметил, что семья получала все меры поддержки, представители служб регулярно проверяли условия проживания семьи.
Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, также региональные власти будут решать вопрос с новым жильем для семьи, добавил Злоказов.
В эфире также выступил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Владимир Пургин. Он отметил, что сейчас устанавливаются причины пожара, прорабатываются все версии, "начиная от неисправности печного отопления и заканчивая неисправностью электропроводки".