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Свердловские власти в 2019 году обеспечили семью, где погибли дети, пожарным извещателем

По словам министра социальной политики региона Андрея Злоказова, представители служб регулярно проверяли условия их проживания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Автономный пожарный извещатель был передан семье в Свердловской области, в доме которой при пожаре погибли пятеро детей. Об этом сообщил министр социальной политики региона Андрей Злоказов в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"В данной семье бывали представители разных служб. Даже могу сказать о том, что в 2019 году семье был передан автономный пожарный извещатель, который срабатывает на такие случаи. Причем бесплатно передан", - сказал он, уточнив, что пока неизвестно, сработало ли устройство.

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Злоказов отметил, что семья получала все меры поддержки, представители служб регулярно проверяли условия проживания семьи.

Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, также региональные власти будут решать вопрос с новым жильем для семьи, добавил Злоказов.

В эфире также выступил заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Владимир Пургин. Он отметил, что сейчас устанавливаются причины пожара, прорабатываются все версии, "начиная от неисправности печного отопления и заканчивая неисправностью электропроводки".

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