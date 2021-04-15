В Тюменской области объявили пожароопасный сезон

ТЮМЕНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Пожароопасный сезон с 15 апреля ввели в лесах Тюменской области в связи со сходом снежного покрова. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор, сообщили в четверг журналистам в региональном департаменте лесного комплекса.

"Документ предусматривает организацию межведомственного взаимодействия региональных служб, органов местного самоуправления, федеральных силовых структур по обеспечению пожарной безопасности в лесах и проведении комплекса организационно-технических мероприятий по предупреждению лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Так, Тюменской базе авиационной и наземной охраны лесов предписано приступить к проведению наземного и авиационного патрулирования и обеспечить бесперебойную работу региональной диспетчерской службы лесного хозяйства. ГУ МЧС по региону необходимо предпринять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах в лесных массивах или примыкающих к ним. Органам местного самоуправления рекомендовано в течение пожароопасного сезона постоянно информировать население о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах.

В департаменте отметили, что, по статистике, большинство пожаров возникает по вине людей. Всего в 2020 году ликвидировано 226 лесных пожаров на площади 1557,9 га, из них 167 лесных пожаров возникло по вине местного населения, 37 - вследствие природных факторов.