В Свердловской области горят семь частных домов на площади 500 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Семь частных жилых домов горят на площади 500 кв. м в Березовском городском округе Свердловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар в Березовском городском округе, горят семь домов на площади 500 кв. м", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС России, деревянные дома горят в поселке Лубяной.

Горение локализовано, сообщили позднее журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Немногим больше часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать пожар на площади 500 кв. м. Огнем повреждены два частных жилых дома и пять хозяйственных построек", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС глава Березовского городского округа Евгений Писцов, в результате пожара никто не пострадал. По его данным, пожар затронул два жилых дома и семь хозпостроек.

Информация о пожаре поступила в 14:48 мск. Горел один дом и надворные постройки на площади 50 кв. м. Как отметили в МЧС, быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и деревянные конструкции строений. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут штаб пожаротушения. В тушении задействованы 11 единиц техники и 49 пожарных.

В новость были внесены изменения (17:02 мск) - добавлена информация о локализации.