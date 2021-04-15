На Урале в июле пройдет фольклорный фестиваль "Малахитовая шкатулка"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Фольклорный фестиваль "Малахитовая шкатулка" пройдет 3 июля в семейном тематическом "Парке Сказов", расположенном в уральском городе Арамиль. Гостей ждет дефиле в народных костюмах от современных дизайнеров, ярмарка ремесел, дегустация блюд уральской кухни, сообщила в четверг ТАСС пресс-секретарь парка Ксения Коровина.

Фестиваль посвящен возрождению и популяризации культурных традиций и ремесел народов Урала. Он состоится в регионе в 13-й раз, в прошлом году фестиваль не удалось провести из-за ситуации с пандемией коронавируса.

"3 июля [пройдет] "Малахитовая шкатулка". Весь день в "Парке Сказов" будет проходить ярмарка народных ремесел и дегустация блюд уральской кухни. Вечером все желающие смогут поводить хороводы вокруг костра, а девушки, загадав сокровенные желания, смогут пустить цветочные венки по реке. Главным событием дня станет дефиле уральских красавиц, которые покажут многогранность и современный взгляд на народные костюмы", - рассказала Коровина.

Она отметила, что организаторы рассчитывают принять порядка 2 тыс. гостей, который смогут окунуться в атмосферу сказов Бажова, его литературных персонажей и уральских традиций, познакомив с ремесленным и природным богатством края.

"Парк Сказов" - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Парк находится в 30 км от Екатеринбурга в городе Арамиль, расположенном недалеко от города Сысерть, где родился Бажов.