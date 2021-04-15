Пожар в частных домах в Свердловской области ликвидирован

ТАСС, 15 апреля. Пожарные ликвидировали горение строений на площади 500 кв. м в поселке Лубяной Березовского городского округа Свердловской области, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС России по региону.

"В 19:10 (17:10 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение на пожаре в Лубяном Березовского городского округа. На площади 500 кв. м сгорели два частных жилых дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Проводятся проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Уточняется, быстрому распространению огня способствовали плотная застройка и ветреная погода. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте был развернут штаб пожаротушения. В тушении были задействованы 11 единиц пожарной техники и 49 человек личного состава.

Ранее со ссылкой на пресс-службу сообщалось, информация о пожаре в поселке Лубяной Березовского округа поступила в 14:48 мск. Изначально загорелся частный деревянный жилой дом на площади 50 кв. м.