Тюменская область выдвинула проект в сфере нефтедобычи на премию правительства РФ

ТЮМЕНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Проект по разработке и внедрению в практику добычи скважинной продукции новых высокоэффективных измерительных установок, над которым ученые трудились более 30 лет, выдвинули на премию правительства РФ от Тюменской области, сообщил журналистам региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки.

"Выдвинутая на премию работа посвящена одному из актуальных направлений практики нефтедобычи: учету скважинной продукции в процессе ее извлечения из недр", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что инженерно-технические изыскания по проекту длились более 30 лет, в результате удалось решить главную и создать конкретную промысловую измерительную установку. Часть работ субсидировало правительство Тюменской области.

Совместный проект Тюменского государственного университета и АО "ГМС Нефтемаш" по разработке и испытаниям мобильного эталона второго разряда для поверки рабочих средств измерения скважинной продукции был завершен в 2020 году. Проект стал победителем конкурса, объявленного правительством Тюменской области в 2018 году.

С помощью данного изделия была впервые достигнута возможность проведения поверки промысловых установок без остановки добычи нефти в условиях реальных промыслов.

Прибор уже внедрен на различных кустовых площадках добычи нефти и газа. Достигнутый экономический эффект от внедрения результатов характеризуется выпуском измерительных установок в объеме более 98 млрд руб. В департаменте отметили, что получены положительные отзывы, экспертные заключения и ходатайства о присуждении авторскому коллективу искомой премии правительства РФ от Союза нефтегазопромышленников России, Союза производителей нефтегазового оборудования России, Института проблем нефти и газа РАН, Института биохимической физики РАН, Кубанского и Южно-Уральского государственных университетов, многих производственных и добывающих компаний.