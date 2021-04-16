Научный журнал УрФУ "Античная древность и средние века" вошел в международную базу Scopus

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Научное издание Уральского федерального университета (УрФУ) "Античная древность и средние века" получило одобрение на включение в международную базу научного цитирования Scopus. Об этом сообщила ТАСС заведующая кафедрой истории Древнего мира и Средних веков УрФУ Татьяна Кущ.

Включение не менее 500 российских научных журналов в международные базы данных является одной из целей нацпроекта "Наука", рассчитанного до 2024 года. Scopus - крупнейшая в мире мультидисциплинарная реферативная база, в которой содержится более 19 тыс. наименований научно-технических и медицинских журналов от 5 тыс. международных издательств.

"Журнал "Античная древность и средние века", создававшийся как издание уральских византиноведов, хорошо известен среди отечественных и зарубежных специалистов по истории Византийской империи. Авторы, которые публикуются в журнале, представляют различные научные центры, с которыми уральских ученых связывают многолетние плодотворные контакты. Вхождение журнала в престижную международную базу данных показывает высокий уровень исследований, проводимых в университете, и научную репутацию уральских византиноведов", - сказала Кущ.

В редколлегию журнала входят специалисты из России, Болгарии, Сербии, Франции, Германии. Среди авторов - исследователи из ведущих российских и зарубежных научных центров. Статьи публикуются на русском, английском, немецком, французском, болгарском и сербском языках.

В пресс-службе УрФУ отметили, что на сегодня только три российских журнала по древней и средневековой истории, включая "Античную древность и средние века", входят в Scopus.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.