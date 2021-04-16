В Екатеринбурге троих детей госпитализировали из-за пожара в школе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Три школьника пострадали при пожаре в одной из школ Екатеринбурга. Возгорание было потушено до приезда экстренных служб, дети госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в 12:28 (10:28 мск). Произошло возгорание вещей в раздевалке, оно потушено самостоятельно работниками школы до прибытия пожарно-спасательных подразделений, эвакуация не проводилась. По предварительной информации, пострадали трое детей, они госпитализированы", - говорится в сообщении.