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В Екатеринбурге троих детей госпитализировали из-за пожара в школе

Произошло возгорание вещей в раздевалке, которое работники учебного заведения потушили самостоятельно
© Владимир Гердо/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Три школьника пострадали при пожаре в одной из школ Екатеринбурга. Возгорание было потушено до приезда экстренных служб, дети госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в 12:28 (10:28 мск). Произошло возгорание вещей в раздевалке, оно потушено самостоятельно работниками школы до прибытия пожарно-спасательных подразделений, эвакуация не проводилась. По предварительной информации, пострадали трое детей, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

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РоссияСвердловская область
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