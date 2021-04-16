В многоэтажном доме в Челябинске произошел пожар

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Спасатели в Челябинске ликвидируют возгорание в квартире на 13-м этаже жилого дома в центре города. Из здания самостоятельно вышли несколько человек, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

"В 13:04 (11:04 мск) поступил вызов на Свердловский проспект в Челябинске. Горит квартира на 13-м этаже [в жилом доме]. Площадь пожара уточняется", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительной информации, из дома самостоятельно вышли несколько человек. Их количество уточняется.

Спасатели проверили расположенные выше помещения, пострадавших там не обнаружили.

Ликвидация пожара продолжается.