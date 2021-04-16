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В многоэтажном доме в Челябинске произошел пожар

Загорелась квартира на 13-м этаже

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Спасатели в Челябинске ликвидируют возгорание в квартире на 13-м этаже жилого дома в центре города. Из здания самостоятельно вышли несколько человек, сообщили ТАСС в пресс-центре ГУ МЧС России по региону.

"В 13:04 (11:04 мск) поступил вызов на Свердловский проспект в Челябинске. Горит квартира на 13-м этаже [в жилом доме]. Площадь пожара уточняется", - сказал собеседник агентства, добавив, что, по предварительной информации, из дома самостоятельно вышли несколько человек. Их количество уточняется.

Спасатели проверили расположенные выше помещения, пострадавших там не обнаружили.

Ликвидация пожара продолжается.

Теги
РоссияЧелябинская область
Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме в Челябинске
Пострадавших нет
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