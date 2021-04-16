В УФО в 2020 году создали более 500 высокотехнологичных рабочих мест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Свыше 500 высокотехнологичных рабочих мест появились в регионах Уральского федерального округа (УФО) по итогам деятельности Уральского и Западно-Сибирского научно-образовательных центров (НОЦ) в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев на совещании по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня.

"Переходя к отчетности, не могу об этом не сказать - это количество разработанных и переданных для введения в производство конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции. Это количество за 2020 год составило 631 единицу. Это уже серьезные шаги. И второе - создано 525 новых высокотехнологичных рабочих мест", - сказал он.

По словам Якушева, округ является уникальным, так как все шесть субъектов - участники межрегиональных НОЦ. "Создание НОЦов - это новый шаг в развитии высшей школы", - отметил полпред.

Уральский НОЦ создан в рамках национального проекта "Наука", он функционирует на территории трех субъектов Уральского федеральной округа: Свердловской, Челябинской и Курганской областей. В развитии Западно-Сибирского НОЦа принимают участие Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.